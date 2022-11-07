Meta собирается начать увольнения после падения цены акций на 70%

По данным The Wall Street Journal, компания Meta, владелец Facebook и Instagram, начнет масштабные увольнения на этой неделе.

В этом году цена акций компании упала более чем на 70%, а инвесторы опасаются крупных инвестиций в не вызывающие восторга предложения metaverse, которые могут занять годы, чтобы стать прибыльными — если они когда-нибудь станут.

И хотя Meta остается безжалостным игроком в социальных сетях, появились угрозы и для этого бизнеса: жесткая конкуренция со стороны быстро растущего конкурента TikTok и изменения конфиденциальности на устройствах Apple.

Согласно просочившимся документам, они не впечатлили даже некоторых сотрудников Meta, работающих над предложениями metaverse, один из которых прокомментировал: "Пустой мир - это грустный мир”.

Инвесторы оказывали давление на генерального директора Марка Цукерберга, чтобы сократить инвестиции компании в metaverse, но безрезультатно.

Цукерберг считает, что метавселенная - это будущее компании, и говорит, что для этого потребуется более 10 миллиардов долларов ежегодных инвестиций.

По данным журнала, с начала прошлого года эти усилия обошлись компании в 15 миллиардов долларов.Быстро растущие расходы Meta привели к падению свободного денежного потока на 98% в последнем квартале.

Увольнения в Facebook будут еще более крупными чем в Twitter, где новый владелец Илон Маск настаивал на том, что они необходимы, написав в пятницу в Твиттере: “Нет выбора, когда компания теряет более 4 миллионов долларов”.

Увольнения сотрудников Meta не будут удивлением. Представители компании недавно сказали работникам отменить несущественные поездки, а в июне Цукерберг сказал сотрудникам на общекорпоративном собрании: “На самом деле, в компании, вероятно, есть куча людей, которых здесь быть не должно”.