Bloomberg: акции ведут к снижению риска в начале среднесрочной недели, рынки сокращаются

Bloomberg: фьючерсы на фондовые индексы США выросли, так как некоторые инвесторы делают ставку на то, что период дефляции уже начался и промежуточные результаты выборов будут благоприятными для рынков.

Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили не менее 0,2% каждый. Казначейские облигации были неоднозначными.

Склонность к риску в понедельник может сигнализировать о временной победе быков, даже несмотря на то, что настроения остаются неустойчивыми в преддверии промежуточных выборов в США и отчета по инфляции.

Стратеги JPMorgan Chase & Co. заявили, что потенциальный пик доходности облигаций и “очень оптимистичные” настроения могут поддержать акции.

Инвесторы могут рассчитывать на позитивные катализаторы от выборов, сказал Morgan Stanley.Доллар торговался с понижением. Родительская компания Facebook Meta Platforms Inc. продвинулась на премаркете в Нью-Йорке на фоне планов по сокращению рабочих мест.

Приступ оптимизма на данный момент перевешивает решительную кампанию Федеральной резервной системы против скачков цен, признаки стресса в корпоративных показателях США и заявление Китая о том, что он будет “неуклонно” придерживаться текущей политики нулевого уровня Covid.