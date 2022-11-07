Путин лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует лично обсудить с россиянами поддержку, которая оказывается мобилизованным.
7 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил о своих планах касательно обсуждения с россиянами поддержки мобилизованных граждан.
Путин отметил важность личного контакта с населением и пообещал, что в обозримом будущем организует встречу с гражданами, чтобы узнать о качестве помощи, оказываемой призванным в ряды ВС РФ для участия в СВО в рамках частичной мобилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек