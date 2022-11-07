Путин лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует лично обсудить с россиянами поддержку, которая оказывается мобилизованным.

7 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил о своих планах касательно обсуждения с россиянами поддержки мобилизованных граждан.

Путин отметил важность личного контакта с населением и пообещал, что в обозримом будущем организует встречу с гражданами, чтобы узнать о качестве помощи, оказываемой призванным в ряды ВС РФ для участия в СВО в рамках частичной мобилизации.