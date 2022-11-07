Джимми Киммел станет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»
Джимми Киммел возвращается на церемонию вручения премии «Оскар»- и это будет семейное дело!
54-летняя звезда ток-шоу, которая вела трансляцию в 2017 и 2018 годах, собирается вручить 95-ю премию "Оскар" 12 марта 2023 года.
Исполнительный продюсер и соавтор сценария Jimmy Kimmel Live! жена Молли Макнерни будет исполнительным продюсером шоу вместе с шоураннерами Гленном Вайсом и Ричи Киршнером.
"Быть приглашенным на церемонию вручения "Оскара" в третий раз - это либо большая честь, либо ловушка", - сказал Киммел в пресс-релизе в понедельник. "В любом случае, я благодарен Академии за то, что она так быстро обратилась ко мне после того, как все хорошие сказали "нет"".
Вайс и Киршнер говорят, что они рады возвращению Киммела. Трансляция будет транслироваться из Dolby Theatre в Ovation в Голливуде.
"Мы очень рады, что Джимми сделал свой хет-трик на этой мировой арене", - сказали они. "Мы знаем, что он будет забавным и готовым ко всему!"
Опубликовано: Илья Крылов
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