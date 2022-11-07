Умер Сергей Кузнецов: еще одна тяжелая потеря Ласкового мая

Из различных источников стало известно, что в Оренбурге умер основатель и автор главных песен Ласкового мая Сергей Кузнецов.

Хотя обстоятельства и причина кончины пока только выясняются, смерть музыканта подтвердил каналу Звезда Андрей Гуров.

Еще в 2016 году появлялись сообщения, что у Сергея Кузнецова обнаружен цирроз печени.

В то же время, несколько ранее Андрей Разин анонсировал перезапуск проекта Ласковый май.