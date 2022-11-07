Сябитова сообщила о любви Светлакова к ней
Телесваха Роза Сябитова принимала участие в проекте "Маска. Танцы". Знаменитость поделилась впечатлениями от шоу, выразив особое уважение актеру Сергею Светлакову.
Ведущая развлекательной программы "Давай поженимся" Роза Сябитова стала участницей в проекта "Маска. Танцы". В интервью изданию "СтарХит" телесваха поделилась впечатлениями от передачи.
Сябитова с особым уважением отнеслась к актеру Сергею Светлакову, угадавшему ее под маской Диско-шара еще в первом выпуске.
Сябитова не один раз работала со Светлаковым в рамках других проектов, но не замечала его особой симпатии к ее персоне. Ведущая думает, что юморист и сам не осознавал того, что так тепло относится к Розе Раифовне.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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