Сергей Кузнецов, основавший группу Ласковый май, умер в Оренбурге в возрасте 58 лет

Основатель легендарного музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге.

Основатель "Ласкового мая", композитор Сергей Кузнецов на 60-м году ушел из жизни в Оренбурге. Печальную новость подтвердили в концертном агентстве, которое организовывало творческие вечера музыканта.

Представитель агентства сообщил, что в последнее время Кузнецов чувствовал себя хорошо и планировал большой тур по городам РФ.

Стоит заметить также, что деятель музыкальной индустрии на протяжении долгого времени тяжело болел.