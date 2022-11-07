Сергей Кузнецов, основавший группу Ласковый май, умер в Оренбурге в возрасте 58 лет
Основатель легендарного музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге.
Основатель "Ласкового мая", композитор Сергей Кузнецов на 60-м году ушел из жизни в Оренбурге. Печальную новость подтвердили в концертном агентстве, которое организовывало творческие вечера музыканта.
Представитель агентства сообщил, что в последнее время Кузнецов чувствовал себя хорошо и планировал большой тур по городам РФ.
Стоит заметить также, что деятель музыкальной индустрии на протяжении долгого времени тяжело болел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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