В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней

Как в Беларуси будут отдыхать и работать в 2023 году: график переноса рабочих дней утвержден.

В постановление Совета Министров №739 от 1 ноября 2022 года, опубликованном на государственном правовом портале, согласно документу утвердили график переноса рабочих дней в 2023 году и будут перенесены: 24 апреля(понедельник)- на субботу 29 апреля, 8 мая(понедельник)- на субботу 11 ноября, 6 ноября(понедельник)- на субботу 11 ноября.

Несмотря на то, что новогодние праздники 31 декабря, 1 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, а 8 марта на среду получается много длительных выходных, но тем не менее в документе уточняется, что организации имеют право с учетом специфики работы производства самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней, однако переносы должны соответствовать законодательству Республики Беларусь.