Рэпер Schokk хочет получить политическое убежище в России
Певец отправил открытое письмо в администрацию президента РФ и заявил, что активно поддерживает Россию с 2014 года.
Текст своего обращения он выложил в Telegram-канале, сообщает Рамблер.
«Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11-го декабря 1980-го года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За публичную пророссийскую позицию, поддержку СВО на меня в Германии заведено уголовное. Будучи гражданином Германии, больше я не могу туда вернуться», - отмечено в обращении.
Рэпер заявил, что он поддерживает Россию с 2014-го года, что негативно отразилось на его карьере. Музыкант опасается, что его может ждать «реальный срок и показательный публичный трибунал в немецких СМИ».
Schokk — один из создателей и экс-участник лейбла Vagabund и бывший артист лейбла Phlatline. Его семья переехала в Германию когда он был подростком. За свою карьеру рэпер выпустил 6 студийных альбомов и множество микстейпов и мини-альбомов.
В феврале Schokk переехал в Москву, сообщает портал. Музыкант решил попросить убежища, потому что у него скоро истекает срок визы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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