Алжир подал официальную заявку на вступление страны в БРИКС
Алжирское внешнеполитическое ведомство сообщило о подаче Алжиром заявки на вступление в БРИКС.
7 ноября посланник МИД Алжира по международному партнерству Лейла Заруки в официальном пресс-релизе в эфире государственного радио сообщила о подаче официальной заявки на вступление страны в БРИКС.
На данный момент в объединение входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, которые по мнению экспертов могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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