Алжир подал официальную заявку на вступление страны в БРИКС

Алжирское внешнеполитическое ведомство сообщило о подаче Алжиром заявки на вступление в БРИКС.

7 ноября посланник МИД Алжира по международному партнерству Лейла Заруки в официальном пресс-релизе в эфире государственного радио сообщила о подаче официальной заявки на вступление страны в БРИКС.

На данный момент в объединение входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, которые по мнению экспертов могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году.