Обвиняемый Евгений Пчелкин скончался прямо в зале суда
2022-11-07 18:25
В суде российской столицы произошел трагический казус: судья еще не успел вынести вердикт обвиняемому как того призвал к себе высший судия.
В сентябре нынешнего года Евгения Пчелкина, которому стукнуло 47 лет, арестовали по подозрению в мошенничестве.
Адвокат обвиняемого подал прошение на освобождение до суда в связи с невозможностью пребывания клиента в СИЗО по состоянию здоровья.
Прошение было отклонено, сейчас трагический результат дал понять, что адвокат, видимо, был прав в своем утверждении.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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