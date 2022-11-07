Обвиняемый Евгений Пчелкин скончался прямо в зале суда

В суде российской столицы произошел трагический казус: судья еще не успел вынести вердикт обвиняемому как того призвал к себе высший судия.

В сентябре нынешнего года Евгения Пчелкина, которому стукнуло 47 лет, арестовали по подозрению в мошенничестве.

Адвокат обвиняемого подал прошение на освобождение до суда в связи с невозможностью пребывания клиента в СИЗО по состоянию здоровья.

Прошение было отклонено, сейчас трагический результат дал понять, что адвокат, видимо, был прав в своем утверждении.