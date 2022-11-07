«Обратная сторона России»: так назвал свою книгу итальянский муж Сати Казановой

Итальянский фотограф и документалист Стефано Тиоццо много путешествовал по России, и его впечатлений хватило на солидный том.

Стефано Тиоццо, итальянский муж бывшей солистки группы "Фабрика" Сати Казановой, написал книгу о России, в которой рассказал о своих впечатлениях об этой стране, сообщает КП.

Сати познакомилась со Стефано на свадьбе в Германии. Певица исполнила песню для своей подруги-невесты, и села не за свой столик - рядом со Стефано. Это и стало началом их романа.

Четыре года назад пара сыграла свою свадьбу, причем прижды: в Москве, в родной для Сати Кабардино-Балкарии, и в Италии. Супруги часто приезжали в Россию, и итальянский фотограф и документалист так много узнал о стране, что ему хватило информации на целую книгу.

Из-за нападок на Родину своей жены, а также "пошлых стереотипов, навязываемых политиками", Стефано назвал свое издание "Обратная сторона России".

"В это сложное время, когда весь мир и особенно Европа ополчился против России, мой муж смело высказал свою любовь. Но самое главное - книга честная, объективная, без лизоблюдства", - написала Сати в своих соцсетях.

В книге описывается, какой Стефано увидел Россию за 5 лет своих путешествий - от Мурманская до Камчатки.

"Дописал книгу и не сумел сдержать слез, читая снова. В эти страницы я вложил все, что у меня было. Задуманное еще до того, как Россия стала актуальным вопросом, издание появилось в исторически драматическое время. На этих страницах вы найдете другую сторону России. Такой ее видят те, кто умеет смотреть ей в глаза с уважением, и терпением в долгосрочной перспективе", - заявил фотограф в соцсетях.