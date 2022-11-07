Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Основавший музыкальную группу "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-ом году жизни.
7 ноября пресс-служба организации "Уралконцерт" сообщила, что основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер в собственном доме в возрасте пятидесяти восьми лет. По предварительной информации, Кузнецов скончался от сердечного приступа, вызванного отрывом тромба.
Примечательно, что лишь недавно Сергей Кузнецов присутствовал на похоронах солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, который умер 23 июня в этом же году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
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