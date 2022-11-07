Financial Times: президент Индонезии Видодо допустил, что Путин не приедет на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его российский коллега Владимир Путин может не приехать на грядущий саммит G20.

7 ноября международная газета Financial Times сообщила о том, что президент Индонезии Джоко Видодо считает, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, не прилетит на Бали для участия в саммите G20, который продлится с 15 по 16 ноября 2022 года.

Видодо пояснил, что причиной данных сомнений стал его недавний разговор с Путиным и отметил, что Россия по-прежнему приглашена принять участие в саммите, так как «Большая двадцатка» является экономическим, а не политическим форумом.