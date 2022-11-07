La Repubblica: США и НАТО подталкивают Украину к переговорам с Россией

Итальянское издание La Repubblica сообщает, что США и НАТО признали, что Украина может начать переговоры с Россией после занятия Херсона.

По информации издания, США должны были "внушить эту идею украинским властям".

Власти США и НАТО допускают, что Украина может начать переговоры с Россией с более сильной позиции после занятия украинской армией Херсона, пишет La Repubblica.

По сообщению итальянской газеты, США "донесли этот месседж до Евросоюза и внушили эту идею украинским властям". La Repubblica отмечает, что такое предложение Вашингтон сделал впервые.

Итальянцы отмечают, что "последний анализ, циркулирующий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорит о том, что поражение России в Херсоне имеет важное военное, политическое и дипломатическое значение и станет поводом для начала первых реальных переговоров с Москвой".

Накануне The Washington Post сообщил, что администрация президента США обратилась к украинским властям с просьбой публично продемонстрировать готовность Киева к переговорам с Москвой.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в октябре подписал указ о "невозможности ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным". Ранее Зеленский предупредил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае аннексии территорий.