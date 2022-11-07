Украина взяла под контроль государства «Мотор Сич» и «Укрнафту»
Украинское государство возьмет под свой контроль несколько компаний «стратегического значения», чтобы помочь военным действиям, заявили представители правительства в понедельник, 7 ноября.
Речь идет о производителе углеводородов «Укрнафта» и авиастроительном предприятии «Мотор Сич».
«Принято решение об экспроприации активов стратегически важных компаний и передаче их в государственную собственность», — заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
«После отмены военного положения эти активы могут быть возвращены их владельцам или возмещена их стоимость», — сказал он.
6 ноября стало известно о принудительном отчуждении в пользу государства акций компаний украинских бизнесменов Коломойского, Боголюбова и арестованного владельца «Мотор Сич» Богуслаева и еще ряда предпринимателей.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
НХЛ признали Овечкина первой звездой дня
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек