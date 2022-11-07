Украина взяла под контроль государства «Мотор Сич» и «Укрнафту»

Украинское государство возьмет под свой контроль несколько компаний «стратегического значения», чтобы помочь военным действиям, заявили представители правительства в понедельник, 7 ноября.

Речь идет о производителе углеводородов «Укрнафта» и авиастроительном предприятии «Мотор Сич».

«Принято решение об экспроприации активов стратегически важных компаний и передаче их в государственную собственность», — заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

«После отмены военного положения эти активы могут быть возвращены их владельцам или возмещена их стоимость», — сказал он.

6 ноября стало известно о принудительном отчуждении в пользу государства акций компаний украинских бизнесменов Коломойского, Боголюбова и арестованного владельца «Мотор Сич» Богуслаева и еще ряда предпринимателей.