Польша прекратит выплаты пособий беженцам из Украину, уехавшим домой

Польское правительство готовит изменения в действующем законе о денежных выплатах украинским беженцам.

7 ноября представитель польского правительства по делам беженцев Павел Шефернакер дал интервью изданию RMF FM, где публично заявил, что администрация Варшавы намеревается изменить законодательство о выплате гарантированных соцпособий украинским беженцам. По словам Шефернакера, выплаты уехавшим из Польши украинцам будут прекращены.

Примечательно, что с начала специальной военной операции армии России в Украине 24 февраля на территорию Польши приехало 7,5 украинских граждан.