Польша прекратит выплаты пособий беженцам из Украину, уехавшим домой
Польское правительство готовит изменения в действующем законе о денежных выплатах украинским беженцам.
7 ноября представитель польского правительства по делам беженцев Павел Шефернакер дал интервью изданию RMF FM, где публично заявил, что администрация Варшавы намеревается изменить законодательство о выплате гарантированных соцпособий украинским беженцам. По словам Шефернакера, выплаты уехавшим из Польши украинцам будут прекращены.
Примечательно, что с начала специальной военной операции армии России в Украине 24 февраля на территорию Польши приехало 7,5 украинских граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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