Wiadomości: Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя
Лидер польской партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский утверждает, что в стране наблюдается существенное уменьшение показателей рождаемости.
Вечером понедельника польский политик Ярослав Качиньский публично заявил, что страна столкнулась с реальной демографической проблемой, выраженной в резком спаде рождаемости. По мнению Качиньского, виной тому женщины Польши, которые имеют пристрастие к алкоголю и пьют наравне со своими сверстниками мужского пола.
Также Ярослав Качиньский сообщил, что для становления алкоголиком мужчине нужно 20 лет регулярного употребления спиртных напитков, а женщине нужно лишь два года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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