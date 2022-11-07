Wiadomości: Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за алкоголя

Лидер польской партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский утверждает, что в стране наблюдается существенное уменьшение показателей рождаемости.

Вечером понедельника польский политик Ярослав Качиньский публично заявил, что страна столкнулась с реальной демографической проблемой, выраженной в резком спаде рождаемости. По мнению Качиньского, виной тому женщины Польши, которые имеют пристрастие к алкоголю и пьют наравне со своими сверстниками мужского пола.

Также Ярослав Качиньский сообщил, что для становления алкоголиком мужчине нужно 20 лет регулярного употребления спиртных напитков, а женщине нужно лишь два года.