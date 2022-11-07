Илон Маск призвал граждан США голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс
Американский бизнесмен Илон Маск уверен, что граждане его страны должны голосовать за представителей республиканской партии на новых выборах конгрессменов.
Вечером 7 ноября Илон Маск опубликовал новое сообщение в принадлежащей ему соцсети Twitter, где призвал американское население отдать свой голос за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, которой должны состояться уже завтра. По мнению Маска, республиканское большинство конгрессменов целесообразно в условиях, когда президент страны является демократом.
По мнению некоторых западных СМИ, в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс, представители данной партии могут попытаться объявить импичмент Джо Байдену.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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