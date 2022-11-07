Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США

Американский миллиардер Илон Маск призвал голосовать за представителей Республиканской партии на выборах в конгресс США.

7 ноября глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в очередной раз вызвал общественный резонанс своей публикацией в Twitter, где высказался о выборах в Конгресс США, которые пройдут уже завтра.

Некогда обожаемый украинцами Маск обратился к «независимо мыслящим избирателям» с призывом отдать свои голоса за представителей Республиканской партии, которые неоднократно выступали за сокращение оказания помощи киевскому режиму.