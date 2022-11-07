Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США
Американский миллиардер Илон Маск призвал голосовать за представителей Республиканской партии на выборах в конгресс США.
7 ноября глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в очередной раз вызвал общественный резонанс своей публикацией в Twitter, где высказался о выборах в Конгресс США, которые пройдут уже завтра.
Некогда обожаемый украинцами Маск обратился к «независимо мыслящим избирателям» с призывом отдать свои голоса за представителей Республиканской партии, которые неоднократно выступали за сокращение оказания помощи киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Самая высокая женщина Румейса Гегли в мире смогла в первый раз полететь на самолете, когда авиакомпания убрала 6 мест эконом класса
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
НХЛ признали Овечкина первой звездой дня
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек