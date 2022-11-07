Wyborcza: в Польше при строительстве виадука нашли останки более 100 советских солдат

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше.

В понедельник днем польская газета Wyborcza сообщает, что во время строительства железнодорожного виадука в Велишеве под Варшавой рабочие наткнулись на человеческие останки.

Сообщается, что строительные работы были приостановлены, а главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши передало информацию о находке в правоохранительные органы и прокуратуру.

Издание отмечает, что было поднято не менее 114 человеческих останков, по данным института национальной памяти Польши, найденные останки принадлежат советским солдатам.