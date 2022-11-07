Нейтринная обсерватория IceCube ловит частицы-призраки из далеких галактик

Нейтринная обсерватория IceCube занимается изучением частицы-призрака – нейтрино на Южном полюсе Земли.

Исследователи здесь могут не только измерять солнечные нейтрино и «нейтринный фон», приходящие со всех направлений космоса, но даже могут идентифицировать конкретные небесные объекты как сильные источники нейтрино.

Именно этого добилась международная группа астрономов и астрофизиков, которой удалось локализовать галактику NGC 1068, также известную как Мессье 77, как источник нейтрино очень высокой энергии.

Исследование группы ученых IceCube Collaboration под руководством Фрэнсиса Халзена из Университета Висконсин-Мэдисон в Мэдисоне было опубликовано в журнале Science.