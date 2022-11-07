В возрасте 58 лет скончался и основатель группы «Ласковый май» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, российский композитор и музыкант, один из создателей группы "Ласковый май", скончался в возрасте 58 лет.
Именно он написал хит "Белые розы»". Официальная причина смерти не называется, но в российских СМИ можно найти информацию о том, что музыкант скончался от сердечного приступа.
О смерти Сергея Кузнецова сообщили в том числе и ТВ в Оренбурге и портал Gazeta.ru. Музыканту было 58 лет.
В 2016 году у композитора диагностировали цирроз печени. Спустя три года популярный артист сообщил, что ежемесячно получает 10 000 рублей в виде авторских отчислений и пенсию по инвалидности.
Сергей Кузнецов в возрасте 12 лет нашел гранату и после взрыва перенес клиническую смерть. После нескольких операций он три месяца провел в больнице. Позже у него появился интерес к музыке, он выучил песни своей любимой группы Modern Talking и начал сочинять собственные композиции.
В середине 1980-х создал группу "Ласковый май", вокалистом которой был Юрий Шатунов. Вскоре песня "Белые розы" приобрела большую популярность. Она стала настоящим хитом. В конце 1980-х годов между Кузнецовым и продюсером Андреем Разиным произошел конфликт, и спор о правах собственности на песни затянулся на годы.
Опубликовано: Николай Скира
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