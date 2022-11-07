Посол Украины в США Маркарова раскритиковала папу Римского за любовь к русским
Украинский посол в США Оксана Макарова утверждает, что папа Римский Франциск не прав, когда говорит о том, что россияне являются гуманным народом.
Вечером понедельника посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Макарова публично обвинила папу Римского Франциска в "невнимательном чтении Достоевского" после слов священнослужителя о том, что он любит русский народ наравне с украинским. Также папа Римский утверждал, что население России отличается крайней гуманностью.
По мнению Макаровой, в этом глава католической церкви тоже заблуждается, поскольку украинка верит, что жестокость является неотъемлемой частью россиян.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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