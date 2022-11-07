WP: Зеленского ждёт смена режима в Киеве из-за отказа от переговоров с Россией
Комментаторы издания Washington Post уверены, что позиция Владимира Зеленского по переговорам с Москвой приведёт к государственному перевороту в Киеве.
Американская газета Washington Post опубликовала новость о том, что правительство США тайно попросило Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией, чтобы Вашингтон и далее мог поставлять оружие Киеву. Читатели WP сошлись во мнении о том, что Зеленскому следует начать переговоры с Москвой уже сейчас, или политический режим в Киеве будет изменён силой.
Другие пользователи Washington Post отметили, что американские войска никогда не отправятся в Украину на помощь режиму Владимира Зеленского, что также должно быть отличным стимулом для Киева начать переговоры с РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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