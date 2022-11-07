Ольга Бузова и Алина Загитова встретятся на боксерском ринге
Фигуристка Алина Загитова с певицей Ольгой Бузовой проведут бой по боксу 9 марта.
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал изданию Legalbet о боксерском поединке между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей и экс-участницей «Дома-2» Ольгой Бузовой, который предварительно состоится 9 марта.
Однако следует отметить, что пиар-директор Бузовой сообщил, что на данном этапе они не могут прокомментировать данное заявление и как только появится какой-либо официальный комментарий, то они его сразу сообщат, но тем не менее Хрюнов заявил, что с менеджером Загитовой они уже поговорили.
Опубликовано: Анастасия Меллер
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек