Ольга Бузова и Алина Загитова встретятся на боксерском ринге

Фигуристка Алина Загитова с певицей Ольгой Бузовой проведут бой по боксу 9 марта.

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал изданию Legalbet о боксерском поединке между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей и экс-участницей «Дома-2» Ольгой Бузовой, который предварительно состоится 9 марта.

Однако следует отметить, что пиар-директор Бузовой сообщил, что на данном этапе они не могут прокомментировать данное заявление и как только появится какой-либо официальный комментарий, то они его сразу сообщат, но тем не менее Хрюнов заявил, что с менеджером Загитовой они уже поговорили.