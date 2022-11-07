В США возник мощный пожар на химическом заводе в штате Джорджия

В американском штате Джорджия на химическом заводе возник крупный пожар и прозвучала серия взрывов.

В понедельник поздно вечером, 7 ноября 2022 года, совет округа Глинн американского штата Джорджия сообщил, что на одном из местных химических заводов произошёл мощный пожар, который сопровождался серией взрывов.

Отмечается, что вокруг предприятия объявлена одномильная зона эвакуации, также населению в радиусе трех миль предписано укрыться на месте.

По состоянию на данный момент возгорание на химзаводе локализован, один из пожарных пострадал при тушении огня.