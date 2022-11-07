Турция не пропустила российские военные корабли в Черное море
Турция не пропустила российские военные корабли в Черное Море через Босфор, сообщает Reuters.
Суда ждали входа в Черное море с начала февраля. Сейчас они возвращаются во Владивосток.
Корабли Тихоокеанского флота, в том числе ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", были замечены в воскресенье в Сингапурском проливе. Они направлялись к месту прописки во Владивостоке.
Андрей Кимиенко, руководитель Группы мониторинга Черноморского института стратегических разработок, подчеркнул, что суда находились в Средиземном море со 2 февраля. Они должны были войти в Черное море.
Опубликовано: Николай Скира
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