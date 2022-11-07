NI: США могут сократить помощь Украине ради поддержки Тайваня
2022-11-07 19:43
В издании The National Interest опубликован материал аналитиков Лиама Гибсона и Даллена Спинка, в котором сказано, что США могут сократить помощь Украине для предотвращения катастрофы на Тайване.
Авторы считают, что поставки оружия Украине со стороны Соединенных Штатов будут сокращены, если придется одновременно вооружать Тайвань.
Аналитики считают, что у США недостаточно ресурсов для оказания одновременной помощи двум армиям.
По их информации, поставки боевой техники из США на Тайвань уже задерживаются из-за помощи Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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