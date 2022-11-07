Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией, но есть нюанс

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о готовности Украины возобновить переговоры с Россией.

7 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в официальном аккаунте Twitter заявил о том, что Киев всегда готов возобновить проведение процедуры мирных переговоров с Москвой.

Подоляк добавил, что киевский режим готов начать разрешать украинский конфликт за столом переговоров лишь если Россия «выведет войска из Украины», в противном случае ВСУ продолжат сражаться против ВС РФ.