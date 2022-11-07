Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией, но есть нюанс
Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о готовности Украины возобновить переговоры с Россией.
7 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в официальном аккаунте Twitter заявил о том, что Киев всегда готов возобновить проведение процедуры мирных переговоров с Москвой.
Подоляк добавил, что киевский режим готов начать разрешать украинский конфликт за столом переговоров лишь если Россия «выведет войска из Украины», в противном случае ВСУ продолжат сражаться против ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек