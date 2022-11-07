Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Министерство иностранных дел Алжира официально заявило о желании вступить в группу БРИКС.

7 ноября РИА Новости сообщили, что Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, об этом сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.

Ранее сообщалось, что августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия и на это в Кремле ответили, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.

В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС.

Стоит напомнить, что сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия. ЮАР.