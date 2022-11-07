Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Министерство иностранных дел Алжира официально заявило о желании вступить в группу БРИКС.
7 ноября РИА Новости сообщили, что Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, об этом сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.
Ранее сообщалось, что августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия и на это в Кремле ответили, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что полтора десятка стран в той или иной форме выразили интерес к вступлению в БРИКС.
Стоит напомнить, что сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия. ЮАР.
Опубликовано: Елена Калиновская
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