Австрия может столкнуться с дефицитом электроэнергии зимой

APS
2022-11-07 19:48

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевессле сообщила, что зимой в энергообеспечении страны возможен самый критический сценарий.

Австрийский оператор линий электропередач Austria Power Grid (APG) провел стресс-тест, по итогам которой дефицита электроэнергии, скорее всего, удастся избежать. 

Однако министр отметила, что ситуация остается напряженной, поэтому рассматриваются разные сценарии.

Вместе с тем Леоноре Гевессле считает, что повышенного риска электричества в Австрии нет.

Опубликовано: Светлана Репина