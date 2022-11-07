Австрия может столкнуться с дефицитом электроэнергии зимой
2022-11-07 19:48
Министр энергетики Австрии Леоноре Гевессле сообщила, что зимой в энергообеспечении страны возможен самый критический сценарий.
Австрийский оператор линий электропередач Austria Power Grid (APG) провел стресс-тест, по итогам которой дефицита электроэнергии, скорее всего, удастся избежать.
Однако министр отметила, что ситуация остается напряженной, поэтому рассматриваются разные сценарии.
Вместе с тем Леоноре Гевессле считает, что повышенного риска электричества в Австрии нет.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
-
-
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Премьер Швеции Кристерссон пообещал выполнить соглашение с Турцией по вступлению в НАТО
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Немецкий индекс Dax упал на 0,15 процента на фоне промежуточных выборов в США и ожидания новых данных по инфляции
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек