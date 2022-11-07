Польша пригрозила строительством капитальной стены на границе с Россией
2022-11-07 19:52
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна может построить серьезное заграждение на границе с Россией.
По его словам, такая необходимость возникла из-за миграционного кризиса, который начался в прошлом году.
Качиньский отметил, что при ухудшении ситуации будет создана стена, аналогичная построенной на белорусской границе.
Он отметил, что Польша в подобных обстоятельствах может начать усиление своей границы с Россией для повышения безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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