Польша пригрозила строительством капитальной стены на границе с Россией

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна может построить серьезное заграждение на границе с Россией.

По его словам, такая необходимость возникла из-за миграционного кризиса, который начался в прошлом году.

Качиньский отметил, что при ухудшении ситуации будет создана стена, аналогичная построенной на белорусской границе.

Он отметил, что Польша в подобных обстоятельствах может начать усиление своей границы с Россией для повышения безопасности.