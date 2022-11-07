Садовые растения, которые лечат воздух

Выйти в сад, вдохнуть свежий воздух и… оздоровиться. Оказывается, это не мечта, а реальность. Помогут поддержать здоровье зелёные «супергерои», которых обязательно нужно посадить у себя в саду.

Что такое фитонциды?

Фитонциды – это биологически активные вещества, выделяемые растениями. Способные оказывать противомикробное действие на организм и повышать иммунитет. Принято считать, что такие «волшебные» вещества способны выделять только определенные группы растений, например, хвойные. Однако, это большая ошибка. На самом деле фитонциды выделяют абсолютно все представители флоры, ведь это является основной частью их природного иммунитета.

Как действуют фитонциды?

Механизм действия веществ на микроорганизмы в действительности очень простой. Они вызывают различные изменения в микробной клетке (нарушают структуру ДНК, разрушают оболочки, подавляют процессы жизнедеятельности). Тем самым, очищая окружающий их воздух в 2-3 раза.

Какие растения посадить в саду?

Туя. Одно из самых популярных украшений сада. Она наполняет воздух не только полезными фитонцидами, но и эфирными выделениями. Благодаря этому микрофлора участка оздоравливается, благоприятно влияя на дыхательную и нервную системы.

Ель. Растение способно выделить огромное количество фитонцидов, которые помогут уничтожить патогенные микроорганизмы в радиусе нескольких километров. Также они благоприятно влияют на иммунитет и прогонят бессонницу.

Можжевельник. Выделяет в несколько раз больше фитонцидов, чем хвойные породы и в 15 раз больше, чем лиственные. Способен убить вирус гриппа. Регулярное пребывание среди можжевеловых зарослей избавит вас от головных болей и стресса.

Мята. Её фитонциды расслабляют организм, снижают артериальное давление и снимают головную боль.

Сирень. Она станет лучшим другом для людей, страдающих низким артериальным давлением. Её незримое «дыхание» способно резко поднять пониженное АД.

Хрен. Это садовое растение тоже выделяет полезные летучие вещества в достаточном количестве, чтобы обезвредить микробы вокруг себя. Этот эффект достигается благодаря наличию в составе фермента лизоцима, который разрешает клеточную оболочку вредных микроорганизмов, тем самым вызывая их гибель.

Лук. Такое ароматное растение может в одиночку защитить доверенную ему территорию от вируса гриппа, это общеизвестный факт, а также и от большинства болезнетворных бактерий. Примечательно, что не изобретен ещё ни один антибиотик, который бы сравнился с луком в широте воздействия на целые группы микробов.