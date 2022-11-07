CNN Turk: Турция намерена продлить действие «продуктовой сделки» на год

APS
2022-11-07 19:59

В Минобороны Турции заявили о намерениях Анкары продлить действие «продуктовой сделки» на год.

7 ноября турецкий телеканал CNN Turk, со ссылкой на заявление главы Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщило о возможном продлении «продуктовой сделки».

Акар утверждает, что Турция намерена предложить увеличить срок действия соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов ещё на один год.

Опубликовано: Диана Мудреченко