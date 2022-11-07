CNN Turk: Турция намерена продлить действие «продуктовой сделки» на год
2022-11-07 19:59
В Минобороны Турции заявили о намерениях Анкары продлить действие «продуктовой сделки» на год.
7 ноября турецкий телеканал CNN Turk, со ссылкой на заявление главы Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщило о возможном продлении «продуктовой сделки».
Акар утверждает, что Турция намерена предложить увеличить срок действия соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов ещё на один год.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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