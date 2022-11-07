Полезные свойства кунжута и интересные факты

Маленькие чёрные или белые зёрнышки с ореховым вкусом — кунжут, он же сезам.

Сим-сим, откройся!

О целебных свойствах этих семян упоминает ещё в 16 веке до нашей эры древнеегипетский медицинский справочник «Папирус Эберса». Арабское название кунжута — «сим-сим» — прославилось благодаря сказке про Али-Бабу и 40 разбойников (заклинание «сим-сим, откройся!» позволило героям войти в пещеру с сокровищами). По одной из версий, кунжут попал в сказку потому, что его коробочки лопаются от спелости с характерным треском — и он вполне сойдёт за звук, с каким должна открываться волшебная пещера.

Для российских почв эта теплолюбивая культура не очень типична — не зря по-ботанически она называется «сезам индийский»! Но и у нас нашлись умельцы, которые её выращивают. В Астраханской области, в Прикаспийском НИИ аридного (то есть пустынного) земледелия уже 25 лет пытаются адаптировать разные виды кунжута к местному климату.

Есть тут сорта не только с чёрными и белыми, но и с коричневыми зёрнами. А вообще, кунжут активнее всего растёт в Африке, Средней Азии, Индии, но крупнейшие потребители этих семян — Япония и Китай.

На кунжутном масле там жарят буквально всё на свете! А добывают его из семян чуть ли не в каждом более-менее крупном крестьянском хозяйстве. Ну, и конечно, с самими зёрнами чего только тут не делают. Их, например, активно используют для приготовления десертов, это придаёт сладостям тонкий ореховый вкус. Попадает кунжут и в основные блюда — в лапшу с мясом, в панировку для обжарки крабов… а ещё его часто добавляют в еду просто подрумяненным в соевом соусе.

Многие россияне тоже берут на вооружение кунжут и начинают с ним готовить. Например, актёр популярных молодёжных сериалов Макар Запорожский рассказал нашей программе о том, что считает себя человеком на 90% состоящим из воды и на 10% — из кунжута!

Ну а что насчёт пользы?

В6, Е, А, фолиевая кислота, тиамин, ниацин, пиридоксин, пантотеновая кислота, рибофлавин… вот перечень самых важных витаминов, содержащихся в семенах кунжута. Кроме того, в них есть калий, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также масса полезных минералов: селен, цинк, медь, магний, марганец, фосфор и железо.

Благодаря всем этим природным богатствам кунжут действительно очень позитивно влияет на здоровье. Японцы, например, активно этим пользуются. В аптеках там даже продают ячменно-кунжутный чай. В день рекомендуется пить не более 350 миллилитров, и тогда это поможет понизить давление — за счёт пептидов, которые извлечены из зёрен кунжута.

Эффективность этих веществ была доказана учёными много лет назад — сначала на крысах, а потом и на людях. Добровольцам, например, предлагали в течение определённого времени готовить еду на кунжутном масле или смесях на его основе.

Механизм такого благотворного воздействия медики объясняют тем, что в кунжутном масле присутствует фенольный антиоксидант сезамол, который обладает мощными антиоксидантными свойствами — то есть, защищает клетки нашего организма от повреждения свободными радикалами и препятствует преждевременному старению.

Есть на этот счёт и более современные исследования. Самые интересные из них собрали фармацевты из Китая — их обзор опубликован буквально месяц назад. В нём медики приходят к выводу, что семена кунжута не только снижают уровень холестерина и регулируют уровень липидов в крови, но и защищают печень и почки, сердечно-сосудистую систему, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

А ещё — он защищает от облучения и травм:

О благотворном воздействии семян кунжута рассказали и бразильские медики, которые провели эксперимент на футболистах. Целый месяц в их рацион ежедневно добавляли две столовых ложки кунжута, и после этого отметили улучшение состояния мышц — повреждений после тренировок в них было заметно меньше.

А в опытах индийских учёных сезамол показал эффективность даже в борьбе с последствиями радиационного заражения! Экспериментаторы вводили вещество мышам до облучения, а после — проводили анализ состояния ДНК подопытных. Оказалось, что сезамол существенно повышает стойкость генетического материала к травмам и разрывам.

И соперничает с молочкой по содержанию кальция:

Кунжут невероятно богат кальцием: в ста граммах его семян содержится 975 миллиграммов этого минерала — практически, суточная норма! Впрочем, усваивается он хуже, чем из молока, творога или сыра, и вегетарианцам надо иметь это в виду.

Всё дело в химии: в молоке кальций содержится в виде растворимых солей молочной кислоты (лактатов), и для нашего организма такая форма удобнее. А в кунжуте кальций — в основном в виде солей щавелевой кислоты (оксалатов), которые нерастворимы. Кроме того, в его семенах есть ещё и фитиновая кислота — а она «связывает» часть кальция в свои нерастворимые соли и мешает усвоению фосфора, магния, железа и цинка.

Но есть кунжут всё равно, конечно, стоит — пользу организм несомненно получит. А кунжутное масло применяют и наружно — в косметологии. Его ценят за то, что оно увлажняет кожу, при этом позволяя ей дышать.

Кунжутное масло — концентрированная польза:

В нём есть не только сезамол, о котором мы уже упоминали, но и сезаминол — тоже весьма сильный антиоксидант. Благодаря высокой концентрации этих веществ масло кунжута обладает мощными противовоспалительными свойствами. Кстати, о таком эффекте давно знает традиционная тайваньская медицина: в этой стране масло уже давно используют для лечения воспалённых суставов, зубной боли и поверхностных ран и царапин. Исследования на животных и в пробирке показали, что это на самом деле работает!

Но это далеко не всё, на что способно кунжутное масло. Оно, например, считается очень полезным для здоровья сердца. Ведь для сердечников важна богатая ненасыщенными жирами диета — а в этом замечательном продукте целых 82% ненасыщенных жирных кислот!