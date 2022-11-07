Маск призвал на предстоящих выборах в Конгресс США голосовать за республиканцев
Илон Маск посоветовал беспартийным проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс США.
7 ноября РИА Новости сообщили, что новый владелец Twitter Илон Маск на своей странице написал, что для установления партийного равновесия в высших органах власти рекомендует голосовать за республиканский Конгресс, учитывая тот факт, что кабинет президента состоит из демократов.
Ранее сообщалось, что промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября, где будет избран полностью весь состав Палаты представителей и треть членов Сената.
Опубликовано: Елена Калиновская
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