Новый премьер Великобритании Риши Сунак отказался общаться с Зеленским

APS
2022-11-07 20:22

Риши Сунак, видимо, не так позитивно настроен к помощи Украине, как его предшественники.

Занявший пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунак не столь позитивно относится к помощи Украине.

Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на украинские источники, Сунак попросту не хочет общаться с Владимиром Зеленским.

"Новый премьер-министр Великобритании Руши Сунак отказался общаться с Зеленским", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира