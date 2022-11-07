Новый премьер Великобритании Риши Сунак отказался общаться с Зеленским

Ничего сложного: ученых Гарварда заинтересовал опыт курьеров Индии, работающих без сопровождения гаджетов

Идеальную систему доставки еды в этой стране обкатали сотни лет назад, и с тех пор она не дает сбоев, ею пользуются поколениями.

Подробнее...