Новый премьер Великобритании Риши Сунак отказался общаться с Зеленским
2022-11-07 20:22
Риши Сунак, видимо, не так позитивно настроен к помощи Украине, как его предшественники.
Занявший пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунак не столь позитивно относится к помощи Украине.
Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на украинские источники, Сунак попросту не хочет общаться с Владимиром Зеленским.
"Новый премьер-министр Великобритании Руши Сунак отказался общаться с Зеленским", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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