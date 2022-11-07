Вице-премьер РФ Хуснуллин: готовый пролёт Крымского моста направили к месту монтажа

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый готовый 300-тонный пролёт Крымского моста направили к месту монтажа.

7 ноября заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хунсуллин в официальном пресс-релизе заявил, что строительные команды приступили к транспортировке первого готового пролета для ремонта Крымского моста, который пострадал в результате организованного СБУ теракта.

Хунсуллин уточнил, что металлоконструкцию весом более 300 для частично обрушенного моста через Керченский пролив перевозят на многоколесном самоходном модуле.