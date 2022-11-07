Качиньский объяснил спад рождаемости в Польше пристрастием женщин к алкоголю

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что спад рождаемости в стране связан с употреблением женщинами алкоголя.

Он отметил, что проблема деторождения усугубиться, если польские девушки и женщины продолжат употреблять алкоголь на нынешнем уровне.

Качиньский напомнил, что женщины становятся алкоголиками быстрее, чем мужчины.

По его словам, у мужчин этот процесс занимает 20 лет, а женщинам достаточно двух лет.