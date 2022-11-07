Качиньский объяснил спад рождаемости в Польше пристрастием женщин к алкоголю
2022-11-07 20:30
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что спад рождаемости в стране связан с употреблением женщинами алкоголя.
Он отметил, что проблема деторождения усугубиться, если польские девушки и женщины продолжат употреблять алкоголь на нынешнем уровне.
Качиньский напомнил, что женщины становятся алкоголиками быстрее, чем мужчины.
По его словам, у мужчин этот процесс занимает 20 лет, а женщинам достаточно двух лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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