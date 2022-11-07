Полезные свойства боярышника и причины начать его употреблять

Боярышник в далёком прошлом наделяли не только лечебными, но и магическими свойствами. Давайте разберёмся — почему же он обрел такую популярность и от каких болезней способен избавить!

Дедушка боярышник:

С древнегреческого название этого растения переводится как «крепкий» — видимо, намёк на то, что боярышник неприхотлив в уходе, устойчив к морозам и считается долгожителем: его возраст может достигать 200-300 лет и даже больше.

Обычно это высокий кустарник с колючками или небольшое дерево, а ягоды боярышника могут быть круглыми, вытянутыми или грушевидными, с несколькими косточками. Кожура у них плотная, но мягкая, а съедобной мякоти совсем немного. На вкус она кисловато-сладкая.

Волшебные цветы и опасные колючки:

Лекарственные и магические свойства боярышника признавали древние римляне и греки. Считалось, например, что он помогает изгонять злых духов, поэтому колючие ветки вешали на ворота и двери домов; и на всякий случай – подкладывали в колыбели новорожденных младенцев. Во многих культурах эти ягоды также служили символом возрождения и надежды, а предшествующее им цветение символизировало наступление весны. До сих пор в некоторых бурятских деревнях сохранился обычай читать заклинания над больным ребенком, размахивая ветвями боярышника; считали его мощным оберегом и славяне.

В России эту ягоду знали как «боярку», «глодь» и «кусток барыню». У последнего названия есть фольклорное объяснение, которое перекликается и с самим именем боярышника. По легенде, в некотором царстве, в некотором государстве одна добрая боярыня годами помогала простым людям. И когда она оказалась на смертном одре, благодарные селяне обратились к колдунье, чтобы бы та спасла добродетельницу. Колдунья уважила просьбу и превратила женщину в красивый куст-долгожитель с целебными ягодами. Так героиня сказания смогла и дальше помогать местным жителям!

Витамины и минералы в действии:

Что ещё отличает боярышник, так это ценный витаминно-минеральный состав. Больше всего в его ярких ягодах бета-каротина — в 100 граммах содержится 142% от суточной нормы. Этот жёлто-оранжевый пигмент — предшественник витамина А в организме, а он отвечает за хорошее зрение, участвует в обновлении клеток кожи и задействован в образовании костной и хрящевой ткани.

Много в плодах и витамина В9 — фолиевой кислоты. Достаточно съедать за день 100 граммов плодов, чтобы покрыть его суточную потребность (она составляет 400 микрограммов). В9 помогает выравнивать уровень сахара в крови, снижает риск инсультов, а также просто незаменим для беременных, поскольку защищает эмбрион от патологий развития.

Кроме того, ягоды боярышника — отличный источник витамина Е (в 100 граммах содержится 40% от суточной нормы). Он необходим для здоровья кожи, волос, ногтей и нормализации гормонального фона. Стоит упомянуть и о селене (в 100 граммах — 22% от суточной нормы), потому что он важен для работы иммунной и эндокринной систем.

Сила боярышника — в полифенолах:

Ягоды боярышника богаты биологически активными соединениями — флавоноидами, наделенными антиоксидантной активностью. Китайские учёные проанализировали фитохимический состав экстракта из плодов боярышника и пришли к выводу, что полифенолы из ягодной кожуры действеннее поглощают свободные радикалы — агрессивные молекулы, способные разрушать клетки и вызывать раннее старение.

Индийских исследователей тоже заинтересовало влияние растительных полифенолов на человеческий организм. В результате они тоже убедились в их антиоксидантных свойствах и способности защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и болезни Альцгеймера.

Воспалительным процессам в организме – наше громкое “нет”!

Ягоды боярышника ценны ещё и тем, что борются с хроническими воспалениями. Китайские специалисты объяснили это действием всё тех же полифенолов. Их выводы подтвердились во время наблюдений за грызунами. У мышей с поврежденной печенью после лечения экстрактом плодов боярышника наметились явные улучшения.

А в экспериментах учёных из Непала мышам с симптомами простуды и ОРВИ давали витексин — вещество, выделенное из листьев боярышника. Хвостатые пациенты быстро пошли на поправку. Осталось провести исследования на людях, чтобы понять, можно ли из такого сырья делать настоящие лекарства.

Боярышник против гипертонии:

В традиционной китайской медицине ягоды боярышника — один из продуктов, рекомендуемых для лечения гипертонии. Исследования на животных показывают, что он расслабляет кровеносные сосуды, и тем самым помогает понизить кровяное давление.

Турецкие учёные, например, провели эксперимент на крысах, страдавших аритмией. Половина грызунов получала экстракт боярышника, остальным испытуемым прописали альтернативное лекарство. Результаты оценили после окончания терапии. Первая группа крыс, которой давали боярышник, прожила дольше, при этом давление у них стало ниже.

Проводились испытания и на людях. В 10-недельном британском исследовании приняли участие 36 человек с гипертонической болезнью. Специалисты обнаружили, что у тех, кто принимал каждый день 500-600 миллиграммов экстракта, показатели диастолического давления значительно понизились.

Атеросклероз не пройдет!

Иранские исследования доказали, что экстракт боярышника, благодаря содержанию олеаноловой и урсоловой кислот, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Это важно, поскольку несбалансированный уровень холестерина — предвестник атеросклероза. Атеросклеротические бляшки сужают просвет артерий, что может привести к инфарктам и инсультам. Этой теме был посвящен и подробный обзор научных работ от экспертов из Канады.

Спокойствие, только спокойствие:

Учёные изучают боярышник и как потенциальную новую терапию от тревожных расстройств. Они считают, что его ягоды могут помочь в избавлении от стрессов и нервозности.