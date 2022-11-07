Причины, по которым нас тянет на солёное

Иногда хочется чего-то солёного, и рука привычно тянется к чипсам, сухарикам или огурчикам из домашних заготовок. Откуда появляется такое желание?

Может, организму просто не хватает соли?

Нередко причина тяги к пикантной еде — дефицит натрия. Когда его уровень в крови уменьшается, гормоны ангиотензин II и альдостерон, которые тесно связаны с кровяным давлением в нашем организме, подают мозгу сигнал о нехватке соли. К такому выводу пришли американские нейробиологи, опубликовавшие результаты своих исследований в научном журнале Neuron.

Суточная потребность в этом микроэлементе — не более 1500 миллиграммов, утверждает Американская кардиологическая ассоциация. Другие эксперты считают, что организму требуется и того меньше. Но все учёные и медики сходятся в одном: ионы натрия нашему организму, тем не менее, необходимы, без них даже мышечные сокращения не происходят! Главное — знать меру, поскольку избыток соли грозит гипертонией, инсультом и даже раком.

Проще всего, конечно, поддаться порыву и съесть в один присест большой кусок солёной рыбы или сыра. Но можно обратить внимание на более полезные продукты. Например, в 100 граммах говяжьей печени содержится 104 миллиграмма натрия, в белке куриного яйца — 189 миллиграммов.

В списке продуктов-рекордсменов по натрию — морская капуста (520 мг), сельдерей (200 мг), семена подсолнечника (160 мг), перепелиные яйца (115 мг). Небольшое количество этого микроэлемента можно найти также в овощах и фруктах, молочных продуктах, орехах и бобовых, крупах, мясе и рыбе.

Стресс:

Иногда и обычная бытовая нервотрёпка становится причиной пристрастия к солёной пище. Дело в том, что при сильных переживаниях надпочечники активно вырабатывают гормон стресса кортизол, который может вызвать тягу к соли. Австралийские учёные подготовили обзор исследований на эту тему. И что же?

Результаты экспериментов на животных показывают, что от стресса нас, млекопитающих, вполне может потянуть на солененькое. Похожие опыты на крысах проводили и израильские специалисты. Они пришли к выводу, что низкий уровень натрия в рационе провоцирует тревожность, тогда как солёная еда помогает сохранять спокойствие перед лицом неприятностей.

Конечно, в идеале надо бы научиться справляться со стрессом, если его никак избежать. Для этого обычно советуют такие методы, как медитация, переключение внимания на позитив, созерцание природы… Да-да, согласны — это поможет далеко не каждому. А вот физические нагрузки, дыхательная гимнастика — другое дело, тут включается чистая физиология, которую не обманешь.

Кстати, то же самое можно порекомендовать и в моменты усталости, из-за которой многих тянет перекусить чем-то вредным — чтобы наградить себя или просто «заесть» эмоции. Это состояние тоже лечится полноценным сном и режимом дня, в который включены хотя бы минимальные физические нагрузки. Ну а если хочется чего-нибудь пожевать, пусть это будут более полезные продукты (например, овощи и фрукты).

И, кстати — о физических нагрузках:

Физическая активность, как мы уже упомянули, приносит несомненную пользу — но из-за усиленного потоотделения во время упражнений организм теряет натрий. И тогда тоже может появиться тяга к солёной еде. Надо же телу, в конце концов, восстановить потерянные минералы! Именно поэтому спортивные диетологи рекомендуют во время тренировок и после них употреблять напитки, богатые электролитами.

Электролиты — это вещества, образующиеся в организме при распаде кислот, солей и щелочей. К ним, кроме натрия, относятся калий, кальций, магний, хлорид и фосфат. Они помогают мышцам, нервам и органам правильно и продуктивно работать.

Состояние, во время которого уровень натрия в организме хронически понижен, называют гипонатриемией. Она проявляется такими симптомами, как задержка жидкости в организме, сонливость; тошнота и рвота; спутанность сознания и нарушение координации движений, судороги.

Лечат такое врачи-гематологи, которые занимаются болезнями крови. Это состояние бывает и острым — и в таких случаях, как утверждают американские специалисты, может привести к летальному исходу. Наступить оно может, например, от серьезных физических нагрузок — таких, как участие в беговом марафоне.