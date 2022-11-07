В Германии напали на центр для украинских беженцев, разбили окна и нарисовали свастику
Неизвестные напали на центр для беженцев в Тюрингии в центральной Германии, сообщает Spiegel.
На фасаде дома, где живут беженцы войны из Украины, нарисованы свастики, а также разбито окно. Это еще одна такая атака в последнее время.
Виновных в нападении разыскивают в Суэлжайне. По словам очевидцев, они скрылись с места происшествия на автомобиле.
Полиция в этом районе немедленно усилила охрану приютов для беженцев.
В последние недели в Германии участились нападения на центры убежища и беженцев.
В Гросс-Стромкендорфе в Мекленбурге-Передней Померании сгорел дом с 14 украинцами. Никто не пострадал. Следователи подозревают поджог. За несколько дней до пожара на вывеске у входа было обнаружено граффити со свастикой.
Опубликовано: Николай Скира
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