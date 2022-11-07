В Германии напали на центр для украинских беженцев, разбили окна и нарисовали свастику

Неизвестные напали на центр для беженцев в Тюрингии в центральной Германии, сообщает Spiegel.

На фасаде дома, где живут беженцы войны из Украины, нарисованы свастики, а также разбито окно. Это еще одна такая атака в последнее время.

Виновных в нападении разыскивают в Суэлжайне. По словам очевидцев, они скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция в этом районе немедленно усилила охрану приютов для беженцев.

В последние недели в Германии участились нападения на центры убежища и беженцев.

В Гросс-Стромкендорфе в Мекленбурге-Передней Померании сгорел дом с 14 украинцами. Никто не пострадал. Следователи подозревают поджог. За несколько дней до пожара на вывеске у входа было обнаружено граффити со свастикой.