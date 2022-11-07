Столтенберг призвал президента Сербии Александра Вучича избежать эскалации в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Сербии Александра Вучича предотвратить эскалацию в Косово и Метохии.
7 ноября администрация президента Венгерской Республики сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Александром Вучичем и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбргом.
Отмечается, что в ходе разговора Столтенбер призвал Вучича сделать всё возможное, чтобы не допустить эскалации в Косово и Метохии, воздержавшись от «односторонних шагов, угрожающих миру и стабильности» в регионе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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