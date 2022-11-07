Илон Маск призывает американцев голосовать за республиканцев
Влиятельный бизнесмен поддерживает Партию слонов ввиду предстоящего голосования на промежуточных выборах в США.
Илон Маск в понедельник обратился к американцам с призывом голосовать за республиканцев на промежуточных выборах во вторник, 8 ноября, чтобы проявить здравомыслие и привести исполнительную и законодательную власть в США к важному балансу.
«Разделение власти ограничивает худшие эксцессы, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентом является демократ», — написал новый глава Twitter своим 114 миллионам подписчиков.
Ранее сообщалось, что по данным Пентагона Макс смог в 2022 году заработать на контрактах SpaceX более 2 млрд долларов, при этом обошел «Боинг».
Опубликовано: Тарас Медведев
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