Великобритания передумала строить королевскую яхту из-за конфликта на Украине
Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что власти страны передумали строить новую королевскую яхту.
Он отметил, что это судно должно было заменить «Британию», которую вывели из эксплуатации в 1977 году.
На ее строительство планировалось направить около 200 млн фунтов стерлингов. Теперь эти деньги пойдут на приобретение судна для разведки океанских акваторий.
Уоллес пояснил, что такое решени было принято в связи с конфликтом на Украине, поскольку сейчас приоритетом является защита национальной инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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