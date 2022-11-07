Великобритания передумала строить королевскую яхту из-за конфликта на Украине

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что власти страны передумали строить новую королевскую яхту.

Он отметил, что это судно должно было заменить «Британию», которую вывели из эксплуатации в 1977 году.

На ее строительство планировалось направить около 200 млн фунтов стерлингов. Теперь эти деньги пойдут на приобретение судна для разведки океанских акваторий.

Уоллес пояснил, что такое решени было принято в связи с конфликтом на Украине, поскольку сейчас приоритетом является защита национальной инфраструктуры.