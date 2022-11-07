Украина начала строительство нового транспортного самолёта АН-225 «Мрия»
Гендиректор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов сообщил о начале строительства нового транспортного самолёта АН-225 «Мрия».
7 ноября генеральный директор украинского государственного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов в пресс-релизе сообщил о старте строительства нового флагмана украинской авиации – Ан-225 «Мрия», предшественник которого был уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом в первые дни спецоперации.
Гаврилов добавил, что новый транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности будет как новыми деталями, так и уцелевшими частями пострадавшего самолёта, который был признан самым большим и грузоподъёмным самолётом за всю историю авиации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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