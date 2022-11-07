Самые полезные продукты для женского здоровья

Косметологи часто говорят, что красота приходит изнутри. И если правильно питаться, то всякие специальные средства для волос и кожи будут не так нужны.

Печень:

Этот список нам помогли составить три главных женских специалиста: акушер-гинеколог, косметолог и диетолог. Первая в нашей подборке – печень… Витаминов в ней – море! Но для женщин она особенно важна благодаря железу. Его нехватка может возникнуть и во время беременности, и просто из-за естественных регулярных кровопотерь.

Бледность кожи, ломкость ногтей и волос — все эти симптомы железодефицита никого не порадуют. Проблема только в том, что женщины, как правило, печень не очень любят. Потому что образ, навеянный советскими столовыми, у многих возникает неприглядный: пересушенный, жёсткий, как подошва, тёмный кусок чего-то неаппетитно пахнущего...

Приручить этот продукт, на самом деле, не очень сложно. Можно приготовить, например, стейк из говяжьей печени с пюре из цветной капусты.

Для этого понадобятся:

Печень говяжья - 200 г

Лук белый (или шалот) -1 /3 луковицы

Цветная капуста - 100 г

Вёшенки - 50 г

Сливки 33% - 30г

Свежий шалфей, петрушка и тимьян - по 3 веточки

Коньяк или виски - 20 г

Сахар - 5 г

Орех грецкий - 15 г

Масло растительное - 20 г

Масло сливочное - 30 г

Чеснок - 1 зубчик

Гранат спелый - 20 г

Соль - 30 г

Перец - 10 г

Уксус бальзамический белый - 7 г

Печень нужно очистить от прожилок и плёнки, выложить в миску с подсоленной водой на 1-3 часа. После нарезать стейки толщиной 2-2,5 см. Обжарить травы, лук, чеснок, грибы в подсолнечном масле.

В эту же сковородку выложить стейки и обжарить очень быстро до золотистой корочки. Добавить виски, сахар и рубленную петрушку, посолить. Отдельно отварить цветную капусту до полной готовности, выложить её в блендер и измельчить с добавлением грецкого ореха, сливочного масла и сливок. Выложить на тарелку капустное пюре, сверху печень и грибы, декорировать гранатом и листьями шалфея.

Гречка:

Не так эффективно, но тоже неплохо снабжает организм железом наш номер два — гречка! Которую, как правило, любят все. Кроме железа, эта крупа содержит ещё и лигнин — вещество, снижающее уровень холестерина. В определённом возрасте это становится очень важно. Ну и красоте она тоже помогает! Эксперты-косметологи говорят, что для кожи полезны разгрузочные дни, и гречка тут как нельзя кстати. Она содержит антиоксиданты, которые помогают справиться со стрессом.

Кстати, зелёная, не обжаренная гречка до сих пор в моде! Её адепты уверены — только в таком виде эта крупа приносит настоящую пользу. Вкус, надо признать, довольно странный, нет привычного аромата, но интересные блюда из зелёной гречки существуют. Например, её готовят с вешёнками, со шпинатом в сливочном соусе и с хрустящим жареным луком.

Крупу отвариваем привычным способом — под крышкой, на маленьком огне. Вешёнки разрезаем пополам. Мелко шинкуем шпинат. На раскаленную сковороду наливаем оливковое масло, в которое добавляем дольки чеснока и веточки тимьяна. В ароматную смесь выкладываем грибы и обжариваем их не больше 10 минут. Убираем чеснок, чтобы он не оставил лишнюю горечь. Добавляем шпинат, сливки и оставляем тушиться еще 5 минут. Готовым соусом поливаем нашу кашу, и украшаем жареным луком.

Кстати, гречка, благодаря большому количеству клетчатки, уменьшает риск развития рака — в частности, молочной железы.

Капуста:

Этим же эффектом обладает и капуста! Причём, все её разновидности. Капустное «оружие» против рака – вещество под названием сульфорафан. Его предшественника глюкорафанина больше всего в брокколи. Профессор Дороти Патак из Университета штата Мичиган изучает эффекты разных капуст уже более 30 лет. Когда-то она заметила, что у женщин в Польше реже, чем во многих других странах, встречается рак груди. Но это вряд ли гены — в США эмигрантки из Польши болеют наравне с другими. Объяснение оказалось таким — в Америке не едят так много капусты, как в Польше, где она (в том числе квашеная) — часть национальной кухни.

Съедают её в среднем четырнадцать килограммов в год, против четырёх — в США! Дальнейшие исследования показали, что капуста против рака тем эффективнее, чем меньше подвергалась термообработке. То есть, лучше всего свежая, слегка обжаренная или быстро сваренная... но ни в коем случае не долго тушёная капуста.

А вот тех, кто искренне верит, что она помогает росту груди, придётся разочаровать. Этот пункт научного подтверждения, увы, не имеет. И ведь как всё было бы просто! И пластические хирурги остались бы без работы. Ешь себе килограммами, грудь растёт — все счастливы и довольны…

Что наука знает точно — в капусте много мощных антиоксидантов- полифенолов. Плюс, любая капуста — это минимум калорий! Например, в 100 граммах белокочанной — всего 30 килокалорий, а в пекинской — вообще 16.

Во-первых, все виды содержат массу пищевых волокон — они отлично очищают организм. Во-вторых, сульфорафан не только борется с онкологией, но и убивает бактерию Helicobacter Pylory — виновницу язвы. А ещё в капусте есть вещество под названием S-метилметионин, иногда его называют витамином U — от слова «ulcus» (язва) — которую он тоже помогает лечить.

Во всех сортах капусты много витамина К, необходимого для свертывания крови. Если плохо заживают раны – это организм сигнализирует о его недостатке. Больше всего К — в белокочанной капусте, а, например, брюссельская — лидер по содержанию еще одного признанного «капустного» витамина — С.

И это ещё не всё! В ней содержатся ещё и лютеин и зеаксантин, которые работают как светофильтры, защищающие сетчатку глаза. Чем ярче цвет капусты — тем их больше! А антоцианы — антиоксиданты, которые окрашивают краснокочанную капусту — укрепляют сосуды и защищают сердечную мышцу.