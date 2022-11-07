Сийярто: Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Киеву

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Белград не поддерживает план Евросоюза по оказанию коллективной помощи Украине.

Американская газета Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто утверждает, что официальный Будапешт не поддерживает любые планы Европейского союза, которые подразумевают оказание финансовой и военной поддержки Украине на коллективной основе.

Сийярто подчёркивает, что венгерское правительство оказывало помощь Киеву и намеревается продолжить это делать, однако не совместно со странам Евросоюза.