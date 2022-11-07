Касатки потопили французскую прогулочную яхту у берегов Португалии
Во время плавания в полдень недалеко от порта Виана-ду-Каштелу, между Порту и Виго, четверо друзей увидели группу касаток, подобравшихся в опасной близости к их судну.
Сначала очарованные этим редким зрелищем, они быстро пришли в себя, когда осознали агрессивность этих китообразных, которых англосаксы прозвали «убийцами китов».
В местной ежедневной газете один из членов экипажа рассказал, что на них напали «по крайней мере пять касаток, включая самку с ее детенышами».
«Они методично, стучали в корпус», — рассказал мужчина.
Штурм длился 45 минут, пока двенадцатиметровый парусник не сдался и не начал тонуть.
«В итоге мы получили течь и зияющую дыру сзади размером более 80 см. Залатать ее было невозможно», — продолжил собеседник португальского издания.
Членам экипажа пришлось плыть на спасательном плоту, прежде чем их не спас другой парусник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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