Касатки потопили французскую прогулочную яхту у берегов Португалии

Во время плавания в полдень недалеко от порта Виана-ду-Каштелу, между Порту и Виго, четверо друзей увидели группу касаток, подобравшихся в опасной близости к их судну.

Сначала очарованные этим редким зрелищем, они быстро пришли в себя, когда осознали агрессивность этих китообразных, которых англосаксы прозвали «убийцами китов».

В местной ежедневной газете один из членов экипажа рассказал, что на них напали «по крайней мере пять касаток, включая самку с ее детенышами».

«Они методично, стучали в корпус», — рассказал мужчина.

Штурм длился 45 минут, пока двенадцатиметровый парусник не сдался и не начал тонуть.

«В итоге мы получили течь и зияющую дыру сзади размером более 80 см. Залатать ее было невозможно», — продолжил собеседник португальского издания.

Членам экипажа пришлось плыть на спасательном плоту, прежде чем их не спас другой парусник.